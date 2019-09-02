ЛОНДОН, 2 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту проголосовать против "бессмысленного", по его словам, откладывания Brexit.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без. Ранее в понедельник группа парламентариев, выступающая против "жесткого" Brexit, опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.

"Я вдохновлен прогрессом, которого нам удалось достичь за последние недели, шансы соглашения повысились. ЕС видит, что мы усилили нашу позицию, будучи готовыми выйти 31 октября в любом случае — с соглашением или без", — заявил Джонсон, выступая в понедельник вечером со специальным заявлением.

Но, по словам премьера, в Брюсселе чувствуют, что британские депутаты пытаются продлить Brexit и что "завтра депутаты будут вместе с Джереми Корбиным (лидером оппозиции — ред.) голосовать за бессмысленное промедление", — продолжил Джонсон.

"Я не верю в это, но если это случится, они буквально выбьют ножки из-под стула переговоров", — сказал премьер, отметив, что это может даже сделать невозможными дальнейшие переговоры.

"Продемонстрируйте единство целей. Парламентарии должны проголосовать с правительством против бессмысленной задержки… Нет обстоятельств, при которых я попрошу ЕС продлить срок Brexit… Я верю, что мы добьемся соглашения на встрече Европейского совета в октябре. Дайте переговорщикам возможность сделать свою работу", — призвал премьер.

На фоне усилившихся в понедельник слухов о возможном проведении внеочередных парламентских выборов он заявил, что выступает против этой идеи.

"Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку", — заявил Джонсон, выступая со специальным заявлением по Brexit в понедельник вечером.

Между тем, многие политологи и СМИ предполагали, что Джонсон в свете кризиса вокруг Brexit может назначить всеобщие выборы на октябрь или на ноябрь с тем, чтобы усилить позиции Консервативной партии в парламенте. Идею проведения выборов всячески лоббирует и лидер оппозиции Джереми Корбин, уверенный в успехе своей партии.