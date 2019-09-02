БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен /ПРАЙМ/. Экстренные меры правительства Аргентины по сдерживанию обвала национальной валюты принесли положительные результаты – песо существенно укрепился, биржи закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов и банков.

Если в начале дня крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар по 63 песо, то в конце дня опустил курс до 57 песо за доллар, вернув его на уровень начала прошлой недели. Другие крупные банки и обменники предлагают доллар по 57-60 песо.

Основной биржевой индекс страны Merval вырос на 6,45% до 26195,41 пункта.

Центральный банк Аргентины предпринял уже целый ряд мер, чтобы поддержать финансовый рынок. С 30 августа введен контроль за капиталами – банки должны будут получать предварительное разрешение регулятора на перевод прибыли из страны. Также ограничено финансирование в песо для крупных экспортных компаний.

Со 2 сентября компаниям для покупки долларов и переводов за границу потребуется предварительное разрешение ЦБ. Правительство Аргентины также вводит ежемесячный лимит на покупку для физических лиц в размере 10 тысяч долларов. Если гражданин захочет приобрести больше иностранной валюты, он должен будет согласовать это с ЦБ.

"Контроль за обменом валюты – это неудобная, но чрезвычайная мера, необходимая для избегания большего зла – чтобы не увеличивалась бедность", — заявил журналистам в понедельник министр финансов страны Эрнан Лакунса.

По словам главы ЦБ Гидо Сандлериса, введенные меры не отразятся негативно на обычных гражданах, туризме и внешней торговле.