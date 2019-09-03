МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Средний платеж россиян по потребительским кредитам в первом полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22,3 тысячи рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам: потребительским и POS-кредитам. Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование, по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 году. Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте", — отмечают авторы исследования.

По их подсчетам, в январе-июне текущего по ипотечным кредитам россияне ежемесячно платили в среднем 32 тысячи рублей, что лишь на 3,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

При этом средний платеж по потребительским кредитам увеличился на 17,4% — до 22,3 тысячи рублей с 19 тысяч рублей, по POS-кредитам (выданным в местах продажи товаров) — на 12,3%, до 9,8 тысячи рублей с 8,7 тысячи рублей.

Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты, наоборот, снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.