ЛОНДОН, 3 сентября — Dow Jones. Вероятность проведения в Великобритании досрочных выборов для выхода из тупика, в котором страна пребывает уже три года с момента референдума о выходе из Евросоюза, в понедельник, похоже, повысилась. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном обращении обрушился с критикой на законодателей, стремящихся предотвратить его планы по выводу страны из ЕС. Жесткий Brexit, пошлины и шельф в частные руки. "Прайм" выбрал главные события недели

Джонсон призвал членов парламента не поддерживать "очередную бессмысленную отсрочку" Brexit, дата которого переносилась уже дважды и сейчас назначена на 31 октября. Премьер-министр сделал первый шаг в очередном раунде политической борьбы, исход которой определит, как Великобритания будет выходить из состава Евросоюза и будет ли выходить из него вообще.

Между тем за кулисами аппарат премьер-министра настроен еще более решительно. Если парламент примет решение в пользу очередной отсрочки Brexit, премьер-министр назначит на 14 октября всеобщие выборы.

Это заявление призвано отговорить законодателей в Консервативной партии Бориса Джонсона от поддержки усилий оппозиции по предотвращению выхода Великобритании из ЕС в назначенную дату без заключения соглашения, сглаживающего последствия разрыва.

В понедельник на чрезвычайном заседании кабинета министров Джонсон заявил о намерении объявить всеобщие выборы, если попытки оппозиции по захвату инициативы в парламенте окажется успешными, сообщает высокопоставленный сотрудник британского правительства. Премьер-министр считает, что перспектива проведения досрочных выборов нарушит планы оппонентов по принятию закона, исключающего возможность Brexit без сделки. Brexit без неустойки: Джонсон готовится усидеть на двух стульях сразу

"Парламент, по сути, будет голосовать за проведение экстренных выборов", — отмечает сотрудник правительства. Если выборы будут назначены на 14 октября, то они пройдут всего за три дня до решающего саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Британские парламентские регламенты не позволяют Джонсону созвать выборы по собственной инициативе. В поддержку такого решения должны проголосовать две трети законодателей, а это означает, что Джонсону потребуется поддержка части оппозиции.

Британский парламент возвращается с летних каникул во вторник, и законодатели уже определяют поля для новых сражений за Brexit. Борьба идет между сторонниками премьер-министра, которые считают, что Великобритания должна выйти из состава ЕС 31 октября со сделкой или без, и теми, кто хочет предотвратить Brexit без сделки, опасаясь его возможных губительных последствий для экономики страны.

Спустя три года после того, как граждане Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС, основные британские партии так и не могут прийти к согласию относительно способов исполнения наказа избирателей. Сложившаяся вокруг Brexit тупиковая ситуация спровоцировала рост неуверенности в деловых кругах, сокращение капвложений компаний и отток финансовых активов.

В понедельник Джонсон заявил, что, если законодателям удастся добиться третьей отсрочки Brexit, "они попросту выбьют почву из-под ног" британских переговорщиков, которые пытаются договориться с ЕС о более выгодных условиях развода. Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но дата выхода дважды переносилась. Банк Англии: В случае жесткого Brexit ставки могут измениться в любом направлении

"Я не хочу выборов, и вы их тоже не хотите", — сказал Джонсон, намекнув при этом, что может пойти на объявление новых выборов, если парламент свяжет ему руки. "Я хочу, чтобы все знали, что я ни при каких обстоятельствах не будут просить Брюссель об отсрочке, — сказал он. – Мы выходим из ЕС 31 октября без каких-либо оговорок".

Законодатели, выступающие против Brexit без сделки, в понедельник обдумывали, как подтолкнуть Джонсона в нужном им направлении при помощи маневров в Палате общин, которые могут начаться уже во вторник.

Предпочитаемым решением является принятие закона, предписывающего Джонсону ходатайствовать перед ЕС об очередном продлении переговоров по Brexit сверх 31 октября, если ему не удастся ранее этого срока согласовать с ЕС новую сделку, сообщают представители оппозиционной партии.

Поскольку большинство правящей Консервативной партии в Палате общин определяется всего одним голосом, Джонсон крайне уязвим для любого раскола в собственной партии.

"Мы работаем с другими партиями, делая все необходимое, чтобы отвести страну от края пропасти", — сказал в понедельник лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, добавив, что Brexit без сделки подорвет экономику Великобритании. WSJ: Джонсон разыгрывает рискованный гамбит Brexit

Джонсон продолжает отстаивать собственную позицию, аргументируя, что в 2016 году большинство граждан Великобритании проголосовали за выход из ЕС и это решение необходимо уважать.

На прошлой неделе он объявил о приостановке работы парламента на несколько недель с середины сентября, ограничив возможности законодателей для принятия законов, предотвращающих или откладывающих Brexit.

В выходные правительство заявило, что любой член Консервативной партии, который проголосует в поддержку законопроекта, запрещающего вывод Великобритании из ЕС без соглашения, будет лишен права переизбрания по партийным спискам. Политические обозреватели отмечают, что отклониться от партийной линии могут около 20 консерваторов.

"Если парламент не предпримет шагов уже на этой неделе, то с вероятностью 95% мы выйдем из ЕС без сделки", — говорит бывший министр юстиции Дэвид Гаук, представляющий в парламенте Консервативную партию и выступающий против Brexit без сделки.

Джонсон, занявший должность премьер-министра в июле, пытается решать проблему Brexit с двух сторон. С одной стороны, он ведет переговоры об изменении условий сделки, согласованной с ЕС в прошлом году его предшественницей Терезой Мэй. С другой стороны, он готовит страну к резкому разрыву с ЕС в конце октября, если более выгодных условий развода добиться не удастся.

Ключевым вопросом любых переговоров является гарантия, обеспечивающая продолжение после Brexit беспрепятственной торговли между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, которая входит в состав ЕС.

По условиям нынешнего соглашения, Великобритания обязуется оставаться в составе таможенного союза ЕС в течение неопределенного срока для исключения создания физической границы на острове Ирландия, что не позволяет Великобритании заключать самостоятельные торговые соглашения. В августе Джонсон встречался с рядом европейских лидеров, призывая их заменить это положение об ирландской границе.

До сих пор компромисса найти не удалось. Спикер Европейской комиссии Мина Андреева в понедельник сообщила о продолжении переговоров с Великобританией, отметив, что исход переговоров "будет зависеть от сроков получения конкретных предложений" со стороны Великобритании.

В выходные главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье написал в заметке в Sunday Telegraph, что "не испытывает оптимизма относительно возможности избежать сценария (Brexit) без сделки".

Представители ЕС также обеспокоены, что Джонсон не облагает достаточной поддержкой в парламенте, чтобы добиться ратификации измененной сделки. Поэтому серьезные переговоры будут возможны только после того, как уляжется пыль нынешних парламентских сражений.

С ростом вероятности Brexit без сделки обе стороны ведут подготовку к тому, чтобы смягчить последствия неожиданного появления барьеров в торговле между Великобританией и ЕС. Британское правительство недавно запустило широкомасштабную рекламную кампанию с лозунгом "Готовьтесь к Brexit" и онлайновой анкетой, помогающей британцам к нему подготовиться.

В то же время Борис Джонсон отправился в очередной тур по Великобритании, обещая увеличить финансирование полиции и школ. СМИ также регулярно публикуют фотографии Джонсона в больницах, где он говорит о финансировании национальной системы здравоохранения. Судя по опросам, усилия Джонсона привели к росту его популярности.

По данным Britain Elects, в опросах Консервативная партия опережает Лейбористскую партию на 8 пунктов. Между тем партийные предпочтения респондентов отличаются необычной волатильностью. Если учитывать популярность выступающей против Brexit Партии либеральных демократов и недавно созданной Партии Brexit, новые выборы могут всего лишь продлить тупиковое положение или привести к власти правительство под руководством Джереми Корбина.

В преддверии парламентских баталий Борис Джонсон облагает одним несомненным преимуществом: его оппоненты расходятся в мнениях. Одни хотят мягкого Brexit, предполагающего тесную интеграцию Великобритании и ЕС, а другие не хотят никакого Brexit.

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