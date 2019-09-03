МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за август 2019 года вырос на 303 миллиарда рублей, до 8,171 триллиона рублей, а в долларах сократился на 1,2 миллиарда, до 122,9 миллиарда долларов, сообщил Минфин России.

По состоянию на 1 августа 2019 года объем фонда составлял 7,868 триллиона рублей, что было эквивалентно 124,1 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,513 миллиарда долларов США, 39,19 миллиарда евро, 7,677 миллиарда фунтов стерлингов, на депозитах в ВЭБе — 587,5 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 169,1 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,4 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 279 миллиардов рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2018 года по 31 августа 2019 года составила 672,8 миллиона долларов, что эквивалентно 44,7 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за этот период составила 17 миллиардов рублей.

В августе в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, на 7 миллионов рублей, что эквивалентно 0,1 миллиона долларов, и на депозитах в ВЭБ — в сумме 99,3 миллиона рублей, что эквивалентно 1,56 миллиона долларов. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2019 году составил 24,093 миллиарда рублей, что эквивалентно 371,4 миллиона долларов.