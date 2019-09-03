КИЕВ, 3 сен — ПРАЙМ. Украина во вторник окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand by 2014 года, финальные платежи составили 156 миллионов долларов, сообщил Нацбанк.

"Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте", — передает во вторник агентство УНИАН заявление Нацбанка Украины.

Программа stand by объемом 17,1 миллиарда долларов была рассчитана на два года, Киев успел получить по ней 4,6 миллиарда долларов кредитных средств. Эта программа в 2015 году была заменена новой четырехлетней программой расширенного финансирования (EFF) от МВФ на 17,5 миллиарда долларов, из которых было выдано 8,7 миллиарда долларов.

В декабре 2018 года фонд утвердил новую кредитную программу stand by для Украины, на этот раз на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства.

Оно было сформировано в конце августа, и новый премьер Украины Алексей Гончарук уже заявил, что миссия Международного валютного фонда будет работать в стране с 10 по 24 сентября.

Возвращать средства по программе stand by 2014 года Украина начала в августе 2018 года.