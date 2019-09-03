ЖЕНЕВА, 3 сен — ПРАЙМ. Жесткий выход Великобритании из Евросоюза обойдется Лондону в 16 миллиардов долларов, говорится в новом исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном во вторник.

"Исследование ЮНКТАД указывает на то, что жесткий Brexit (без торговой сделки) приведет к потерям по экспорту в 16 миллиардов, что составляет порядка 7% общего экспорта Великобритании в Евросоюз", — говорится в документе.

Как отмечается, большая часть потерь придется на механические транспортные средства (5 миллиардов долларов), животные продукты (2 миллиарда долларов), и также одежду и текстиль (порядка 2 миллиарда долларов). ЮНКТАД при этом предполагает, что потери могу оказаться даже выше. В частности, возрастут тарифы на британский экспорт в государства, не состоящие в Евросоюзе, такие как Турция, ЮАР, Канада, Мексика. Потери для Лондона таким образом дополнительно увеличатся почти на 2 миллиарда долларов.

ЮНКТАД отмечает, что при этом Великобритании необходимо будет заключить отдельные двусторонние соглашения с государствами, предоставляющими торговые преференции странам ЕС для того, чтобы гарантировать привилегированный доступ к рынкам.

Также к финансовым потерям для Лондона могут привести новые соглашения, которые ЕС заключает сейчас с новыми партнерами, такими как Вьетнам и страны Меркосур. Без аналогичных договоров после Brexit Великобритания будет терять значительные суммы на экспорте в эти государства.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что потенциально приведет к экономическим последствиям, так как к стране больше не будут применяться законодательные положения ЕС.