ПРАЙМ, 3 сент — Dow Jones. Американские фондовые рынки и доходность гособлигаций падают после того, как свежие макроданные показали, что производственный сектор США в августе сократился. Это усилило опасения насчет мировой экономики и негативного влияния торгового конфликта между США и Китаем.

Dow Jones Industrial Average к полудню потерял более 350 пунктов, или 1,4%. S&P 500 снизился примерно на 0,9%, а Nasdaq Composite опустился на 1%.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками (ISM) для производственной сферы США сегодня показал, что активность снизилась впервые с 2016 года.

Опасения насчет внешней торговли и мировой экономики давят на сырьевые рынки. Цены на сырую нефть и медь резко падают. Бумаги нефтегазовых и промышленных компаний вошли в число аутсайдеров в S&P 500.

Акции гигантов Caterpillar, Boeing и 3M упали на 2,6%, 3,5% и 2,1% соответственно.

"Производство – это, возможно, тот сектор, где неопределенность сейчас максимальна", – указал Стивен Ли, партнер – основатель Logan Capital Management. Как он добавил, экономика США сейчас находится в "режиме медленного роста".

Инвесторы активно покупают правительственные облигации и золото, избегая более рискованных активов, таких как акции. Согласно данным Tradeweb, доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась с пятничных 1,503% до 1,439%, достигнув минимума с июля 2016 года.

Из-за этого сильно пострадали акции банков. Паи торгуемого биржевого фонда The SPDR S&P Bank ETF (KBE) понизились на 2,1%, при этом снижаются 87 из 90 его компонентов. Паи SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) упали на 2,3%, все 122 его компонента снижаются. Паи SPDR Financial Select Sector ETF (XLF) подешевели на 1,3%, опускаются 58 из 68 его компонентов. Бумаги Bank of America Corp. (BAC) подешевели на 2,6%, акции Citigroup Inc. (C) – на 2%, акции Wells Fargo & Co. (WFC) – на 1,3%, бумаги J.P Morgan Chase & Co. (JPM) – на 1,5%, бумаги Huntington Bancshares Inc. (HBAN) – на 2,9%, а акции Regions Financial Corp. (RF) – на 2,7%.

Вчера Пекин подал во Всемирную торговую организацию жалобу на американские таможенные пошлины, выдвинув на первый план торговые споры, которые давят на рынки последние несколько недель.

Власти Японии накануне сообщили, что во 2-м квартале впервые за два года было отмечено снижение расходов в производственном секторе. Это далеко не первые данные, которые демонстрируют разрушительное влияние американо-китайского торгового конфликта на мировую экономику.

"Разрешение этих вопросов займет больше времени, чем все ожидают, – полагает Арун Дэниел, старший портфельный управляющий J O Hambro Capital Management, имея в виду проблемы, связанные с американо-китайским торговым конфликтом. – Мы ожидаем повышенной волатильности на рынках в следующие 30-60 дней".

На этой неделе инвесторы будут анализировать новые экономические данные, чтобы оценить влияние торговых конфликтов и состояние экономики США. В пятницу выйдет свежий отчет по рынку труда.

В Европе индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,3%, немецкий DAX 30 и французский CAC 40 снизились на 0,4% и 0,5% соответственно.

В Азии биржевая сессия завершилась с неоднородными результатами. Фондовые индексы материкового Китая выросли, японский Nikkei остался возле флэтовой линии, а корейский Kospi снизился.

Китайский юань на офшорном рынке упал в паре с долларом до минимальной отметки более чем за десять лет. За доллар дают около 7,2 юаня. В августе была преодолена психологически важная отметка в 7 юаней за доллар. Вашингтон обвинил власти Китая в манипулировании валютным курсом.

Тем временем британский фунт утром опустился до минимальной отметки по отношению к доллару за 34 года, но к концу дня восстановился. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламентариев не вмешиваться в его планы вывести страну из Европейского союза к 31 октября независимо от того, успеют ли стороны согласовать условия.

Как отметил Каллум Пикеринг, старший экономист Berenberg, выборы повысят вероятность договоренности между Консервативной партией Джонсона и партией Brexit о выходе из ЕС без соглашения.

"В таком случае риски выхода Британии из ЕС без соглашения возрастут. Если всеобщих выборов не будет, и Джонсон сможет сохранить шансы на осуществление жесткого Brexit до октября, то между Британией и ЕС будет возможен компромисс или же очередной перенос сроков", – пояснил Пикеринг.

В начале дня фунт упал до 1,1969 доллара и 1,0950 евро. Перед референдумом о выходе из ЕС, который прошел в Великобритании в 2016 году, за фунт давали 1,4687 доллара.

Джонсон заявил кабинету министров, что если парламент попытается заблокировать его план Brexit, то 14 октября будут проведены всеобщие выборы. Фунт в ближайшее время, вероятно, будет подвержен сильным колебаниям. Законодатели возвращаются после летнего перерыва и планируют принять новые меры в части Brexit.

К концу сессии фунт перешел к росту благодаря свежим надеждам на то, что Британии удастся избежать выхода из ЕС без соглашения. Фунт поднялся к доллару на 0,17%, а к евро – на 0,22%.

Из-за этого торги на Лондонской фондовой бирже завершились в минусе. FTSE 100 по итогам торгов опустился на 0,2%, или 13,75 пункта, до 7268,19 пункта.

"Пара фунт/доллар развернулась в сторону повышения на новостях о том, что Борис Джонсон потерял большинство в парламенте, – пояснил Коннор Кемпбэлл из Spreadex. – Несмотря на всю неопределенность, участники рынков считают выход Британии из ЕС без соглашения и под руководством Джонсона худшим сценарием, поэтому любое противоречащее этому событие рассматривается как позитивное для фунта".

Доходность 10-летних правительственных облигаций Великобритании упала до 0,341%, но затем восстановилась до 0,362%. Доходность аналогичных немецких бондов приблизилась к рекордным минимумам и составляла —0,725%.

— Авторы Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com, Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ