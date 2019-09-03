США ввели санкции против космических ведомств Ирана
ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.
Под санкции попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса.
США ранее ввели ряд санкций против Ирана за программу создания баллистических ракет. Военные и космические ракеты во многом идентичны по технологии создания.
https://1prime.ru/state_regulation/20190903/830294888.html