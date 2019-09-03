МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Просроченная задолженность россиян по кредитам в 2018 году снизилась на 10,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, показал замер индикаторов финансовой доступности, проводимый ЦБ РФ.

"На 10,5% (с 849 миллиардов до 760 миллиардов рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями", — привел данные регулятор.

При этом за год на 1,3 процентного пункта (до 28,1%) увеличилась доля взрослого населения, имеющего активные кредиты или займы в кредитных или некредитных финансовых организациях (НФО), при темпе прироста задолженности по основному долгу в указанных типах организаций 22,5% (с 12,342 триллиона до 15,114 триллиона рублей).