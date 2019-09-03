МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Минкомсвязь подготовила проект изменений в закон "О связи", предполагающих создание генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных в России. Проект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, генеральная схема создается в целях управления развитием сети связи общего пользования РФ, повышения эффективности реализации инфраструктурных проектов в сфере электросвязи и в сфере обработки и хранения данных, разработки и реализации перспективных инфраструктурных проектов в указанных сферах. Генеральная схема развития сетей связи состоит из государственной информационной системы; документа стратегического планирования, утверждаемого правительством РФ; проектной и отчетной документации.

Государственная информационная система генеральной схемы развития сетей связи (ГИС ГСР) должна обеспечивать: обобщение информации об инфраструктуре сети связи общего пользования и инфраструктуре хранения и обработки данных, а также иной необходимой информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах; прогнозирование перспективных направлений развития сетей связи с учетом используемых, планируемых к использованию и разрабатываемых перспективных технологий связи и т.д. Создание и ведение ГИС ГСР осуществляется Минкомсвязью, которая может привлечь для этого организацию, зарегистрированную в РФ (оператор ГИС ГСР).

Операторы связи и владельцы центров обработки и хранения данных должны предоставлять информацию, необходимую для создания и ведения ГИС ГСР.

Кроме того, согласно проекту, операторы должны будут предоставлять в федеральную государственную информационную систему мониторинга и управления сетью связи общего пользования информацию об инфраструктуре своей сети, в том числе, о местах подключения своих средств связи к линиям, пересекающим границу РФ; о местах установки своих средств связи, подключенных к линиям, расположенным за пределами РФ; о технологических возможностях своей сети связи; о перспективах развития своей сети на следующий год; о зоне обслуживания сети сотовой связи.

Кроме того, операторы должны будут представить данные об условиях оказания услуг связи; об условиях оказания услуг присоединения и пропуска трафика; о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания; о применяемых тарифах и расчетных таксах. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.