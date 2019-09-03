МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Аргентины до "СС" с "RD" ("ограниченный дефолт"), говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте улучшены до "С" с "RD".

"Fitch повысило долгосрочные РДЭ Аргентины до "СС" с "RD" после выплаты краткосрочных долговых обязательств… на пересмотренных условиях", — объясняет рейтинговые действия агентство.

Агентство отмечает, что долгосрочные РДЭ отражают предположения Fitch о возможности в дальнейшем дефолта или реструктуризации долга.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.