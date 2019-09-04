ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Пятый Восточный экономический форум, в рамках которого запланированы встречи лидеров ряда государств и обсуждение сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года, откроется в среду.

ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Более 70 деловых мероприятий пройдут в рамках V Восточного экономического форума. Национальная программа развития Дальнего Востока станет одной из основных тем обсуждения на ВЭФ. Деловая программа форума состоит из четырех тематических блоков: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества", "Новые решения для повышения качества жизни".

Блок "Новые решения для ускорения экономического роста" будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей.

Участники форума обсудят вопросы совершенствования режимов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также развитие программы "Дальневосточный гектар", будущее Арктики, перспективы создания новой транспортной инфраструктуры.

В рамках темы "Создавая условия для бизнеса" будет обсуждаться поддержка инвесторов, в том числе доступность финансовых услуг и защита прав бизнеса.

Также участники форума обсудят тему "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества". Здесь будут рассмотрены вопросы развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.

Блок "Новые решения для повышения качества жизни" будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока, в том числе здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды.

Кроме того, в программу войдут страновые бизнес-диалоги "Россия – Китай", "Россия – Япония", "Россия – Индия", "Россия – АСЕАН", "Россия – Республика Корея". На полях ВЭФ-2019 пройдут межправительственная российско-сингапурская комиссия высокого уровня, конференция "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана".

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ

Около 8,2 тысячи человек из 65 стран мира должны принять участие в ВЭФ. Самыми многочисленными станут делегации из Индии, Китая, Японии, Южной Кореи.

Президент России Владимир Путин на полях форума встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Планируется, что по итогам встречи лидеров двух государств будет подписано порядка 15 соглашений. Также Путин проведёт отдельные встречи с премьерами Малайзии Махатхирой Мохамадом и Японии Синдзо Абэ, вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Делегацию КНДР возглавит вице-премьер кабинета министров страны Ри Рён Нам, южнокорейскую — вице-премьер республики по экономике Хон Нам Ги. Индонезийская делегация на ВЭФ впервые будет представлена на более высоком, министерском, уровне — в работе форума примет участие министр планирования национального развития Бамбан Броджонегоро. А делегации из Исландии и Италии впервые примут участие в Восточном экономическом форуме.

Центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Спортивная программа ВЭФ включает соревнования по 14 видам спорта, в том числе турнир по дзюдо, забег в поддержку редких животных и регату.

Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 станет ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Откроется спортивная программа ВЭФ с забега в поддержку редких животных Дальнего Востока, который объединит участников форума и жителей Владивостока.

Четвертого сентября состоится гала-матч по хоккею и турнир по керлингу Roscongress Cup. Во Всероссийском детском центре "Океан" 5 сентября состоится торжественная церемония открытия Х Юношеских спортивных игр стран АТР, проходящих под патронатом ЮНЕСКО. Кроме того, в четвертый раз в бухте Аякс пройдет регата Roscongress Cup в классе Platu 25.

Впервые на "Улице Дальнего Востока" будет работать российско-японский дом сумо. В его программе мастер-классы и знакомство с национальной японской борьбой, интерактивные конкурсы и развлекательная программа, а кульминацией станет матчевая встреча сборных России и Японии по сумо. Спортсмены из РФ, КНР, Южной Кореи, Японии и Индии примут участие в международном турнире по игре го на Кубок V Восточного экономического форума.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Картина Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" ("Мадонна с младенцем"), написанная в ХV веке, украсит культурную программу V Восточного экономического форма, а с 8 сентября этот шедевр и его тактильная копия будут размещены на выставке в Приморской государственной картинной галерее.

Гости ВЭФ смогут также посетить ведущие музеи Владивостока и Приморский океанариум. Концертно-театральная часть программы включает балет "Дон Кихот" и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые состоятся на Приморской сцене Мариинского театра. Также 6 сентября здесь состоится торжественное открытие Дней культуры Индии в России. Приморская краевая филармония представит новую шоу-программу "Бродвей vs Голливуд" с участием эстрадных исполнителей, которые споют известные хиты.

На Спортивной набережной Владивостока пройдет II фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока". В рамках мероприятия 5 сентября состоится фестиваль "Дни мира на Тихом океане", посвященный окончанию Второй мировой войны, 6-7 сентября для жителей и гостей города выступят ведущие творческие коллективы регионов Дальневосточного федерального округа.