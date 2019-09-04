ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин "на полях" Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября проведет ряд международных встреч и обсудит развитие дальневосточного региона.

Глава государства прибыл во Владивосток накануне из Монголии, где состоялась его встреча с президентом Халтмаагийном Баттулгой, а до этого он посетил пострадавшую от паводков Иркутскую область.

Российско-индийские переговоры на высшем уровне с участием Путина и премьер-министра Нарендры Моди состоятся 4 сентября. В этот же день Путин проведёт заседание президиума Государственного совета "О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года", сообщали ранее в пресс-службе Кремля.

На следующий день, 5 сентября, "на полях" форума российский лидер встретится с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и заместителем премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа. Кроме того, Путин и гости ВЭФ выступят на пленарной сессии.

6 сентября Владимир Путин проведёт встречу с представителями общественности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЭФ

Нынешний пятый по счету форум проходит под девизом "Дальний Восток – горизонты развития". В его программе порядка 70 мероприятий: различные панельные сессии, круглые столы, рабочие завтраки. Запланировано обсуждение четырёх ключевых тем: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и "Новые решения для повышения качества жизни".

Кроме того, в этом году пройдет шесть бизнес-диалогов между странами: Россия – Индия, Россия – Китай, Россия – Республика Корея, Россия – Япония, Россия – АСЕАН и Россия — Европа.

Программой ВЭФ предусматривается проведение Международной конференции АТЭС, а также ряда других мероприятий.

Около 8,2 тысячи человек из 65 стран мира должны принять участие в ВЭФ. Самыми многочисленными станут делегации из Индии, Китая, Японии, Южной Кореи. "…Из России — где-то 3,7 тысячи, самые многочисленные делегации это Япония, Китай, Республика Корея, Индия, стоит упомянуть США, Сингапур, Великобританию", — рассказывал Ушаков журналистам. Почетными гостями форума станут президент Монголии, премьер-министры Индии, Малайзии и Японии. Помимо них, на форуме будут присутствовать шесть зампредов правительств (Вьетнам, Китай, КНДР, Корея, Люксембург), 15 министров, 20 руководителей федеральных агентств и служб, 24 главы субъектов. "Четыреста восемьдесят шесть участников — это главы российских компаний, 144 — главы иностранных компаний", — отмечал помощник президента.

Работу форума будут освещать информагентства из более чем 20 стран. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.

Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока, выскажется по вопросам безопасности в АТР, а также затронет тему санкций, сообщил журналистам Ушаков. "Что касается выступления нашего руководителя, то предусматривается, что он остановится на планах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока, пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы нашей страны к углублению регионально-экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал он. "Естественно, там будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм ВТО и будет подчеркивать недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают торгово-экономическому нормальному сотрудничеству", — добавил представитель Кремля.

РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Как отмечали ранее в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, Национальная программа в июне была передана в правительство. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок.

Как сообщил глава Минвостокразвития России Александр Козлов, Национальная программа дополнит меры, которые заложены в национальных проектах.

Министр ранее отмечал, что для Дальнего Востока была создана уникальная система преференций, благодаря которой инвесторы уже вложили в экономику региона свыше 500 миллиардов рублей, создано 36 тысяч рабочих мест, открылось 217 новых предприятия.

Одна из целей Национальной программы — ускорение роста экономики Дальнего Востока до 6% в год, сообщалось ранее на сайте министерства.

Для обеспечения глобальной конкурентоспособности условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке за период действия программы будет разработан целый комплекс мер.

Вместе с тем, как рассказал замминистра Александр Крутиков, для ключевых отраслей экономики дальневосточного региона предлагается установить особые условия инвестирования, чтобы барьеров для притока инвестиций в эти отрасли стало меньше. Это такие отрасли, как нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа- и судостроение, туризм.

Ключевым фактором роста экономики дальневосточных регионов остается развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего БАМа и Транссиба. Для обеспечения вывоза перспективного объема экспортно ориентированной продукции с новых предприятий, создаваемых на Дальнем Востоке, их пропускная способность к 2025 году должна достигнуть 210 миллионов тонн.

Одно из важных решений – механизм поддержки действующих предприятий. Это налоговые льготы в объеме инвестиций в модернизацию.

Основная задача в сфере здравоохранения – добиться, чтобы в каждом населенном пункте Дальнего Востока человек мог получать квалифицированную медицинскую помощь, а также доступность первичной медицинской помощи. Это не только восстановление фельдшерско-акушерских пунктов и закупка оборудования, но и обеспечение кадрами. Для решения этой проблемы предлагается расширить существующие программы "Земский врач" и "Земский фельдшер", удвоив по ним выплаты.

В сфере жилья и формирования комфортной городской среды предлагается обеспечить социальные выплаты более чем 15 тысячам молодых семей и субсидирование муниципальных программ формирования современной городской среды.