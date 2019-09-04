ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Моди прибывает в Россию с официальным визитом по приглашению Путина. Двусторонние переговоры на высшем уровне состоятся 4 сентября, а 5 сентября Моди примет участие в работе ВЭФ.

Как напомнил помощник российского президента Юрий Ушаков, в этом году лидеры уже встречались дважды: 13 июня на полях саммита ШОС в Бишкеке, 29 июня состоялась краткая беседа в ходе саммита "Группы двадцати" в Осаке, где также прошел саммит в формате Россия – Индия – Китай.

Взаимодействие с Нью-Дели успешно развивается во всех областях, включая сферу безопасности, торгово-экономические и военно-технические связи, научные и культурно-гуманитарные контакты, отметил представитель Кремля.

По словам Ушакова, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы дальнейшего продвижения российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Прежде всего, планируется рассмотреть шаги по наращиванию взаимных товарных потоков, рассказал Ушаков журналистам.

Он также отметил, что лидеры обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего, в Сирии, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.

ПРОГРАММА ВИЗИТА

Ожидается, что лидеры начнут свое общение в ходе совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда", где сейчас проходит серьезная модернизация, и в перспективе построенные на верфи корабли будут доставлять российскую нефть и СПГ в разные страны мира, в том числе в Индию. "Конечно, "Звезда" продолжит заниматься военными заказами. И в этом контексте представляется важным, что наш президент и премьер-министр (Индии — ред.) посетят этот комплекс и посмотрят и побеседуют с руководством и рабочими этой верфи", — сказал помощник российского лидера.

По его словам, затем во Владивостоке пройдут российско-индийские переговоры в узком и расширенном составом, итогом которых станет подписание документов и заявление для СМИ. "Лидеры примут совместное заявление, которое обозначено так: "Через доверие и партнерство к новым вершинам сотрудничества". В этом документе будет изложен настрой двух стран на дальнейшее углубление двусторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию", — отметил Ушаков.

Путин также передаст Моди марку, посвященную 155-летию со дня рождения Махатмы Ганди.

Вечером лидеры двух стран осмотрят выставку "Улица Дальнего Востока" на территории ДВФУ, а также проведут неформальный ужин в формате тет-а-тет. "Это традиционный формат общения Путина с Моди. И в ходе таких бесед неформально и предельно откровенно и доверительно обсуждаются все международные и региональные проблемы, вопросы координации нашего сотрудничества на международной арене", — пояснил Ушаков.

РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

По итогам 2018 года товарооборот с Индией продемонстрировал значительный (+17,3%) рост, достигнув отметки в 10,98 миллиарда долларов. В январе-июне 2019 объем торговли сохранился на прошлогоднем уровне, составив пять миллиардов долларов.

Важнейшим механизмом укрепления двусторонних связей в экономической и инвестиционной областях является Межправительственная Российско-Индийская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Предыдущая сессия МПК прошла в сентябре 2018 года в Москве. В ходе встречи сопредседателей МПК 23 июля в Нью-Дели обсуждались ключевые направления взаимодействия: наращивание встречных инвестиций и расчетов в нацвалютах, кооперация в сфере углеводородной энергетики, мирного атома, участие индийских компаний в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке России.

Приоритетное значение уделяется кооперации в области энергетики. Расширяется экспорт российских углеводородов в Индию. Как отметил Ушаков, принимая во внимание стабильно растущий спрос на сжиженный природный газ на энергетическом рынке Индии, а также взаимный интерес двух стран по реализации совместных СПГ-проектов, большие перспективы имеет взаимодействие между группой "Газпром" и профильными индийскими компаниями. Активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России.

Флагманский проект сотрудничества в сфере мирного атома – строительство АЭС "Куданкулам" в Индии. В штатном режиме функционируют блоки №1 и №2. Планово ведется сооружение второй (блоки №3 и № 4) и третьей (блоки №5 и №6) очередей станции.

Развивается взаимодействие в космической области. Реализуются меморандумы о взаимопонимании между госкорпорацией "Роскосмос" и Индийской организацией космических исследований о взаимном размещении наземных станций ГЛОНАСС и индийской спутниковой группировки "НавИК", а также о совместной деятельности в рамках пилотируемой космической программы.

Важной сферой российско-индийских связей являются культурные и гуманитарные обмены. В ходе Восточного экономического форума будет дан старт Фестивалю индийской культуры "Намастэ, Россия!", который продлится до декабря.

Активно развивается туризм. В 2018 года индийские граждане совершили 86 тысяч поездок в Россию (+21,1%), россияне посетили Индию 197 тысяч раз (в первом квартале этого года 93 тысячи раз).

Россия и Индия тесно взаимодействуют в ООН, "Группе двадцати", ШОС, в форматах БРИКС, РИК и в рамках других международных форумов.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда межведомственных и коммерческих документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технических связей, образования и культуры.

СУДОВЕРФЬ "ЗВЕЗДА"

Путин в 2013 году поручил создать судостроительный промышленный кластер на Дальнем Востоке, в связи с чем консорциум инвесторов во главе с "Роснефтью" запустил строительство-модернизацию верфи "Звезда".

Сегодня дальневосточный завод представляет собой оснащенный комплекс, основным видом деятельности которого является судоремонт кораблей ВМФ.

Кроме того, вокруг новой верфи создаются смежные производства и вспомогательные мероприятия. Так в 2017 году президент России принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса, а также были подписаны контракты на изготовление судов и экологически безопасных танкеров типа "Афрамакс" на газовом топливе. Этот заказ позволит осуществить необходимую загрузку "Звезды", сообщается в информационных материалах к предстоящему помещению завода Путина и Моди.

В июле 2018 года в комплексе пришвартовался уникальный транспортно-передаточный плавучий док, который обеспечивает спуски со стапеля на волу буровых платформ и их элементов, а также крупногабаритных судов. С его помощью стало возможным поднимать из воды и доставлять на причал, а также спускать на воду ремонтируемые объекты и буксировать суда.

Теперь "Звезда" может выполнять заказы по производству судов тех типов и размеров, которые раньше приходилось заказывать за рубежом. Также предприятие сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы, суда обслуживающего флота, специальные танкеры и газовозы.