ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Ростелеком" примет участие в конкурсе Минкомсвязи на строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотке, об этом сообщил РИА Новости президент компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума.

"Да, мы участвуем", — сообщил он. При этом, по словам Осеевского, компания высоко оценивает свои шансы на победу в конкурсе.

Строительство подводной ВОЛС на Чукотке, по его словам, займет время. "Строительству предшествует довольно длительный этап проектирования, нужно провести изыскательские работы, поэтому это проект на несколько лет", — отметил Осеевский.

Ранее глава Минкомсвязи России Константин Носков заявил, что для обеспечения Чукотки быстрым интернетом будут искать нестандартные решения, так как прямая прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) обойдется очень дорого,

В целом, рассматривается два варианта прокладки оптоволокна. Это строительство ВОЛС с охватом крупных населенных пунктов субъектов ДФО и Чукотки в составе линий электропередачи на участках Омсукчан (энергомост Магадан — Чукотка) — Песчанка — Кекура — Билибино, а также строительство подводной ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.