ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Банк России в ближайшее время запустит "тепловую карту" доступности финансовых услуг, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"Банк России работает над так называемой "тепловой картой" финансовой доступности, которую мы планируем запустить скоро. С ее помощью любой житель страны сможет получить информацию о том, насколько его регион обеспечен финансовыми услугами", — сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

Мамута добавил, что "тепловая карта" обеспечит визуализацию финдоступности на территории России.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.