ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Изменения в законодательство РФ, которые позволят использовать биометрическую идентификацию при получении государственных услуг, будут внесены осенью, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Правительством принято решение, и осенью будут внесены изменения в соответствующие законы, в соответствии с которыми эта система (Единая биометрическая система (ЕБС) — ред.) будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг", — сказал Осеевский, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Люди смогут сдавать свои биометрические данные не только в банках, но и в МФЦ и в дальнейшем получать доступ к порталу госуслуг и другим государственным ресурсам, используя именно такой способ идентификации", — добавил глава "Ростелекома".

Осеевский в июле на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщал, что тестирование единой биометрической системы для идентификации получателей госуслуг планируется запустить в текущем году в Москве и Московской области.

ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.