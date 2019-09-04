ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Русгидро" и правительство Амурской области подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Документ подписали гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

"В соответствии с соглашением правительство Амурской области будет оказывать содействие инвестиционным проектам и текущей деятельности "Русгидро" на территории региона, в том числе по разработке и утверждению документов в области градостроительной деятельности и проведению процедур для оформления прав пользования природными ресурсами", — говорится в сообщении.

Содействие также будет оказываться при реализации долгосрочной тарифной политики, направленной на модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры, а предложения "Русгидро" будут учитываться при разработке и актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Амурской области на пятилетний период. Также в соглашении говорится "о намерении правительства Амурской области оказывать "Русгидро" содействие по увеличению загрузки тепловой мощности Благовещенской ТЭЦ".

"В соответствии с подписанным документом "Русгидро" и правительство Амурской области будут заниматься совместным планированием и реализацией мероприятий по социально-экономическому развитию города Свободного (рядом с которым строится Амурский ГПЗ) в части электросетевого комплекса, а также мероприятий по обеспечению электро- и теплоснабжения крупных инвестиционных проектов на его территории", — уточняется в сообщении. Также компания будет рассматривать возможность участия в социальных программах региона.

В Амурской области расположены филиалы "Русгидро": крупнейшая на Дальнем Востоке Бурейская ГЭС (2 010 МВт) и Зейская ГЭС (1 330 МВт). В 2019 году здесь же было завершено строительство Нижне-Бурейской ГЭС (320 МВт). Помимо выработки электроэнергии, эти гидроэлектростанции играют важную роль в борьбе с наводнениями. Ранее в среду компания сообщила, что планирует ввести Нижне-Бурейскую ГЭС в промышленную эксплуатацию в эту субботу.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.