МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг запросил у правительства 24,3 миллиарда рублей для субсидирования строительства крупнотоннажных судов на судостроительном комплексе "Звезда", рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".

Министр пояснил, что субсидирование строительства судов на ССК "Звезда" касается только крупнотоннажных судов, которые ранее в РФ не строились из-за отсутствия необходимых спусковых и гидротехнических сооружений, недостаточного опыта их строительства.

"Под субсидирование подпадают заказанные "Звезде" "Новатэком" 15 газовозов и заказанные "Совкомфлотом" три танкера-продуктовоза на газомоторном топливе. Минпромторг направил заявку в Минфин в рамках бюджетного планирования на период 2020–2022 годы, мы запрашиваем 24,3 миллиарда рублей", — сообщил министр в интервью газете.

Он отметил, что объем субсидирования по 15 газовозам оценивается примерно в 45 миллиардов рублей. "После создания этой серии, думаю, "Звезда" выйдет на конкурентную себестоимость строительства: будут получены необходимые компетенции, навыки, референции", — добавил он.