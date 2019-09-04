ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Приватизация "Совкомфлота" планируется в 2019-2020 годах, сообщила журналистам замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко на полях Восточного экономического форума.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России. Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот", речь идет о продаже 25% минус 1 акция компании.

"Если не в этом году, то в следующем (планируется осуществить приватизационную сделку — ред.)", — сказала Тарасенко.

Она также отметила, что работа над программой приватизации на 2020-2022 годы продолжается, и Росимущество направило проект нового плана в Минэкономразвития. "Мы сейчас проводим ряд согласительных мероприятий с федеральными органами исполнительной власти. У нас есть свои предложения, у ФОИВов — свои. Мы сейчас вырабатываем эту позицию и уже с разногласиями будем вноситься в правительство РФ в сентябре", — сказала Тарасенко.

По ее словам, в новую программу перейдут некоторые позиции из предыдущего прогнозного плана. Она не стала комментировать, какие активы вошли в проект программы, отметив, что в нем есть объекты из сферы энергетики и сельского хозяйства. "Глобальных новостей, скорее всего, не будет", — добавила Тарасенко.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.