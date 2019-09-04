ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — МОСКВА, /ПРАЙМ/. Обратный акциз на этан в РФ составит 9 тысяч рублей на тонну, его введение позволит привлечь примерно 24-27 миллиардов долларов инвестиций в нефтехимию, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"По этану принципиальное решение принято — 9 тысяч рублей на тонну обратного акциза. Эта сумма достаточная для того, чтобы обеспечить нормальную экономику для строительства новых проектов — это добавляет 3-4% irr (внутренняя норма доходности — ред.) крупному типовому проекту. На наш взгляд, это делает это экономически привлекательным и для того, чтобы появились такие проекты", — сказал Сорокин.

"В сумме, это позволит привлечь примерно 24-27 миллиардов долларов инвестиций по новым проектам и плюс проекты, которые находятся в проработке или дискуссии", — добавил замминистра.

Правительство в начале 2019 года разработало "дорожную карту" по развитию нефтегазохимии до 2025 года. В частности, она предусматривает введение стимулирующих налоговых условий для переработки этана. Также в документе прописаны планы изменить в сентябре 2019 года ставку вывозной налоговой пошлины на СУГ, чтобы их больше использовали как сырье для нефтехимии и топлива в РФ.

В конце июля глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил, что по этану осталось только понять, распространять ли меры поддержки только на проекты строительства, или на строительство и модернизацию мощностей.

От принятия решения по обратным акцизам на СУГ зависит судьба одного из крупнейших проектов газохимии в России — Амурского ГХК "Сибура". Проект изначально предполагал переработку этана со строящегося Амурского ГПЗ "Газпрома", инвестиции предварительно оценивались в 7-8 миллиардов долларов. В марте председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов сообщил, что мощности ГХК могут быть увеличены на 50% и более, если кабмин примет решение ввести отрицательный акциз на СУГ.