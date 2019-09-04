ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова написала, что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит основания для негативных прогнозов о росте цен авиабилетов в РФ в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"За полгода на 7% (выросла стоимость авиабилетов — ред.)",- сказала она, уточнив, что итоговое подорожание билетов по 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.