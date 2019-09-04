ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — МОСКВА, /ПРАЙМ/. Законопроект об обратном акцизе на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) может быть принят до конца года, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на Восточном экономическом форуме.

"Мы рассчитываем, что Минфин внесёт его в ближайшие недели, и у нас цель, чтобы это все было принято до конца года, потому что это проекты с длинным циклом инвестирования, инвестор должен иметь предсказуемые адекватные правила игры", — сказал Сорокин.

Правительство в начале 2019 года разработало "дорожную карту" по развитию нефтегазохимии до 2025 года. В частности, она предусматривает введение стимулирующих налоговых условий для переработки этана. Также в документе прописаны планы изменить в сентябре 2019 года ставку вывозной налоговой пошлины на СУГ, чтобы их больше использовали как сырье для нефтехимии и топлива в РФ. При этом кабмин поручил разработать изменения в Налоговый кодекс, чтобы стимулировать компании инвестировать в отрасль все допдоходы, полученные от изменения пошлин на СУГ. Вице-премьер Дмитрий Козак отдельно поручал проработать вопрос введения обратного акциза на СУГ.

В конце июля глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов говорил, что ведомства пока не договорились ни по пошлине, ни по обратному акцизу на СУГ, который планируется предоставлять в объеме пошлины. По его словам, пока нет договоренности по пошлине между ФАС и Минэнерго.

Принятие решения по обратным акцизам на СУГ важно для одного из крупнейших проектов газохимии в России — Амурского ГХК "Сибура". Проект изначально предполагал переработку этана со строящегося Амурского ГПЗ "Газпрома", инвестиции предварительно оценивались в 7-8 миллиардов долларов. В марте председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов сообщил, что мощности ГХК могут быть увеличены на 50% и более, если кабмин примет решение ввести отрицательный акциз на СУГ.

В августе Конов пояснял, что в связи с контрактом на поставку этана "Сибур" примет решение о конфигурации ГХУ не позднее третьего квартала вне зависимости от решения властей по СУГам. Сейчас компания готовит два базовых проекта ГХК (с переработкой СУГ и без них), из которых и будет выбирать.