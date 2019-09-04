ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк ведет диалог с правительством России о предоставлении льгот Антипинскому НПЗ и надеется на позитивное решение вопроса, заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.

Газета "Коммерсант" в августе со ссылкой на источники сообщила, что Минэнерго и Минфин РФ отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минприроды, по данным издания, раскритиковали и другую просьбу Грефа — об изменении условий лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ, — найдя в ней риски нарушения антимонопольного законодательства.

"Банк ведет диалог с правительством, но важно понимать специфику этого завода… Мы надеемся, что диалог продолжится и разрешится в позитивном ключе для предприятия", — прокомментировал Попов ход диалога с правительством о предоставлении льгот Антипинскому НПЗ.

Зампред правления Сбербанка напомнил, что завод находится практически в центре России и имеет региональный логистический коэффициент, отличающийся от ряда других заводов, которые расположены значительно ближе к границе России.

"Очевидно, что эта "неточность" в определении коэффициента должна быть устранена, потому что в противном случае этот завод, который имеет стратегическую роль в регионе как с точки зрения сотрудников – их более 2 тысяч, так и потому что завод снабжает регион топливом, находится под риском", — подчеркнул Попов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.