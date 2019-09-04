ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Ряд применяемых для развития Дальнего Востока инструментов уникален, например "дальневосточный гектар", сообщил в среду на заседании международного клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, когда в 2013 году развитие Дальнего Востока объявили национальным приоритетом, был проанализирован мировой опыт в сфере налогообложения, административных процедур и подключения к инфраструктуре новых предприятий.

"Сегодня по большинству процедур у нас лучшие предложения для инвесторов… Более 40 законов подготовили по лучшим условиям для ведения бизнеса, некоторые являются новаторскими для России, некоторые для мира. Часть законов, таких как электронная виза, ТОР (территория опережающего развития), сегодня распространяются на территории всей России, но такого закона как о "дальневосточном гектаре" в мире больше нет", — сказал Трутнев.

По его словам, за пять лет в регионе были запущены более 240 предприятий, созданы 39 тысяч рабочих мест, инвестированы более 600 миллиардов рублей, на каждый вложенный бюджетный рубль — более десяти частных.

"Темпы роста в последние годы в два раза превышают среднероссийские, 33% иностранных инвестиций в России в 2014-2018 году пришли на Дальний Восток на 6% населения (России). Мы начинали с 2%, сейчас 33%, то есть рост в 16 раз", — сказал вице-премьер.

По его словам, в планах — реализовать более 1,8 тысячи проектов. Среди них проекты с объемом более 10 миллиардов рублей будут реализовываться в 10 из 11 регионов Дальнего Востока, будут созданы 145 тысяч рабочих мест.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.