МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В России могут увеличить размен взносов работодателей во внебюджетные фонды с 30% до 31%. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на участника рабочей группы при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере Александра Сафонова, это могут сделать с целью развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Отмечается, что рабочая группа должна уже в ноябре текущего года предоставить предложения о дополнительных источниках финансирования системы социального страхования по уходу за пожилыми, которым трудно заботиться о себе.

"Мы подготовили наше предложение на основе анализа общей статистики, которая показывает, что для России характерна общемировая тенденция: по мере увеличения продолжительности жизни растет количество людей, оставшихся без супруга, а также тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать", — пояснил Сафонов.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост нагрузки на работодателей может привести к тому, что часть из них будет уходить в тень.