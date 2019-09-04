ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

"Сейчас стоимость процедуры банкротства достигает 200 тысяч рублей, соответственно для большинства должников это просто неподъемная сумма. Мало того, что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тысяч рублей и тем самым сделать ее более доступной, для того, чтобы те люди, которые находятся действительно в непростой ситуации, могли через нее пройти", — сказал министр.

По его словам, банкротство накладывает отпечаток на кредитную историю человека и несет убытки для банка. "Здесь моя позиция очень четкая: банки должны нести ответственность за то, какие продукты клиентам они предлагают. Они должны понимать, что уровень финансовой грамотности не всех клиентов достаточный, поэтому ответственность полностью лежит на банковской системе", — сказал Орешкин.

Если человек попадает в ситуацию высокой долговой нагрузки, банк должен понимать, что для него это будет убытком, и это — дополнительный материальный стимул для банков не доводить ситуацию до критической. "С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит. Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит, говорить, что не надо идти в другой банк", — пояснил министр.

Позиции Минэкономразвития и ЦБ по поправкам в закон о банкротстве физлиц близки, и они будут совместно его продвигать. "Есть еще ряд других мер, которые обсуждаются. О многих их них говорить еще преждевременно. Но базовый принцип, которому мы будем стараться следовать при всех наших инициативах: банки должны нести ответственность за то, что заемщики попадают в непростые долговые жизненные ситуации", — заключил Орешкин.