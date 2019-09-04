МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июле опустился на 0,6% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июле вырос на 2,2%. В Евросоюзе розничные продажи в июле снизились на 0,5% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении — выросли на 2,6%.

Показатель динамики индикатора в еврозоне за июнь был пересмотрен: по новым данным, объем розничных продаж в регионе вырос на 1,2% в месячном выражении, хотя изначально сообщалось о росте на 1,1%. Годовой рост за июнь был пересмотрен до 2,8% с 2,6%. Показатели по ЕС за июнь были также пересмотрены: увеличение показателя в месячном выражении составило 1,3% против прежних 1,2%, в годовом — рост составил 3,2% против первоначальных 2,8%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в июле был зафиксирован в Румынии (+7,5%), на Мальте (+6,5%), а также в Венгрии и Словении (по 6,3% в каждой). Снижение было зафиксировано только в Словакии (-0,8%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в июле увеличился на 1,3%, а в ЕС — на 1,2%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли в еврозоне на 2,8%, в Евросоюзе — на 3,7%.