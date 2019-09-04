МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле сократился на 1,5 миллиарда долларов, или на 2,7% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 54 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в США в отчетном месяце уменьшился до 53,5 миллиарда долларов с первоначального показателя июня в 55,2 миллиарда. Показатель дефицита июня был пересмотрен до 55,5 миллиарда долларов.

В том числе дефицит внешней торговли товарами США в июле снизился по отношению к июню на 1,6 миллиарда долларов — до 73,7 миллиарда долларов, а профицит по статье услуг сократился на 0,1 миллиарда долларов — до 19,7 миллиарда.

Общий объем экспорта в июле составил 207,4 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов больше показателя июня. Импорт за месяц составил 261,4 миллиарда долларов, снизившись на 0,4 миллиарда долларов в месячном выражении.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).