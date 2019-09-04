МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Росстат на неделе с 27 августа по 2 сентября зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее, с начала года рост цен составил 2,4%, сообщает ведомство.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в России, неделей ранее, с 13 по 19 августа, вторую неделю подряд была зафиксирована недельная дефляция.

"За период с 27 августа по 2 сентября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 100%, с начала года — 102,4%", — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю цены на куриные яйца выросли на 0,5%, пшено — на 0,3%, мороженую рыбу, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, гречневую крупу, пастеризованное молоко, маргарин — на 0,2%.

За этот же период цены на сахар-песок снизились на 1,0%, вермишель — на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,2%, в том числе на репчатый лук — 7,7%, морковь — 6,7%, картофель — 6,2%, помидоры — 5,8%, белокочанную капусту — 3,4%, яблоки — 2,0%. В то же время огурцы стали дороже на 1,5%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%.