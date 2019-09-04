ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов, сообщило в среду министерство финансов США.

Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.

В списке также указаны названия шести нефтяных танкеров, связанных с указанными компаниями и Ираном

США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

"Власти США усиливают кампанию по оказанию максимального давления против Исламской Республики Иран. Во-первых, мы объявляем награду до 15 миллионов долларов любому, кто поможет нам подорвать финансовые операции КСИР и сил "Кудс" (военное подразделение специального назначения КСИР — ред.)", — сказал Хук журналистам на брифинге.

Он отметил, что это поможет "привлечь террористов к ответственности и предотвратить террористические акты по всему миру".

Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".