МОСКВА, 4 сен /ПРАЙМ/. Экономика США росла умеренными темпами в августе в условиях сохранения торговой напряженности, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране.

"Экономика США росла на протяжении августа умеренными темпами. Хотя опасения относительно пошлин и неопределенности торгового конфликта сохранялись, большинство предприятий сохраняли оптимизм относительно краткосрочных перспектив", — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что данные о потребительских расходах были неоднозначными, продажи автомобилей росли в большинстве округов умеренными темпами, а продажи жилья были достаточно сдержанными.

В сфере занятости населения в целом наблюдался умеренный рост. "В то время, как рост занятости варьировался в зависимости от отрасли, в некоторых округах отмечалось, что занятость в сфере промышленности не изменилась", — говорится в документе. Рост общей деловой активности, по данным регулятора, сдерживался напряженностью в различных сегментах рынка труда.

В документе сообщается, что в округах наблюдался небольшой рост цен в сравнении с прошлым отчетным периодом в июле. "Хотя предприятия в некоторых округах отметили возможность сдерживания роста цен, производители предполагают, что цены могут немного повыситься", — уточняет регулятор.

В документе также отмечается, что отчеты округов о влиянии пошлин на цены были неоднозначными. Некоторые районы предполагают, что последствия торгового конфликта не будут ощущаться в течение нескольких месяцев.