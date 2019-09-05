ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарной сессии пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке, и проведет на его полях ряд двусторонних встреч.

Российский лидер встретится, в частности, с премьер-министрами Японии и Малайзии Синдзо Абэ и Махатхиром Мохамадом, а также побеседует с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Как ожидается, вечером Путин и гости форума посетят турнир по дзюдо.

МИРНЫЙ ДОГОВОР И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ С ЯПОНИЕЙ

О программе главы государства в рамках ВЭФ ранее рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Говоря о предстоящей встрече Путина с японским лидером, он отметил, что это будет уже третий их контакт в нынешнем году. В январе президент РФ принимал Абэ в Москве, а в конце июня переговоры на высшем уровне состоялись в рамках "большой двадцатки" в японской Осаке.

По словам Ушакова, в рамках нынешней встречи лидеры обсудят перспективы продвижения двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной и региональной повестки. Предполагается и обмен мнениями по проблематике мирного договора. С начала года состоялось четыре раунда переговоров на эту тему на уровне глав МИД и их заместителей. Этому предшествовала встреча Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года. Тогда лидеры двух стран договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года.

В контексте диалога по проблеме мирного договора особое внимание стороны уделяют налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Курилах, напомнил Ушаков. В исполнение договоренностей, достигнутых лидерами на "большой двадцатке", российские специалисты в августе посетили Хоккайдо для ознакомления с японскими технологиями утилизации отходов, а в Москве прошел семинар туроператоров двух стран. Представитель Кремля сообщил, что на осень намечены ответная японская поездка на южные Курилы для консультаций по вопросу обращения с отходами и проведение тестового тура на острова.

Как ожидается, одной из главных тем встречи лидеров на ВЭФ станет укрепление торгово-экономического взаимодействия РФ и Японии, в основе которого лежат предложенный Абэ план сотрудничества по восьми направлениям и российский перечень приоритетных инвестпроектов.

В 2018 году двусторонний товарооборот РФ и Японии вырос на 17% — до 21,3 миллиарда долларов. Однако в первом полугодии нынешнего года взаимная торговля снизилась на 0,8%, отмечал Ушаков, — ее объем составил 9,9 миллиарда долларов. Сейчас на российском рынке работают около 270 японских компаний, а накопленные капиталовложения из Японии составляют два миллиарда долларов.

УГЛУБЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С МАЛАЙЗИЕЙ

Помощник российского лидера отмечал, что в ходе переговоров Путина с премьером Малайзии основное внимание будет уделено вопросам углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в торгово-экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах. Стороны также планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и взаимодействие в рамках различных интеграционных объединений.

В прошлый раз Путин и Мохамад встречались в ноябре минувшего года в Сингапуре на полях саммита Россия-АСЕАН и Восточноазиатского саммита. Сегодня российско-малайзийские отношения, по словам Ушакова, демонстрируют позитивную динамику, приоритетной задачей двустороннего взаимодействия становится расширение торгово-инвестиционной кооперации.

По итогам минувшего года объем взаимной торговли РФ и Малайзии увеличился на 26,3%, составив 2,7 миллиарда долларов, а за первое полугодие 2019 года этот показатель вырос еще на 5,8%.

Помощник российского лидера упомянул также, что до конца года планируется провести первое заседание российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее деятельность призвана придать импульс расширению комплекса экономических связей, вывести их на эффективный, системный уровень, уточнил представитель Кремля.

Важной составляющей двусторонних отношений является и взаимодействие в гуманитарной области. Сейчас в российских вузах обучаются около двух тысяч малайзийских студентов, в основном по медицинским и инженерным специальностям. По словам Ушакова, наблюдается и ежегодный прирост числа российских туристов в Малайзии. В 2018 году эту страну посетили 72,8 тысячи россиян.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ "СВЕРКА ЧАСОВ"

Как сообщал помощник президента РФ, на встрече с заместителем премьера госсовета КНР "предполагается кратко "сверить часы" по актуальным вопросам углубления российско-китайского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также развитие межрегиональных связей и продвижение совместных проектов на Востоке России".

В январе-мае 2019 года товарооборот между РФ и Китаем увеличился на 1,9% — до 41,6 миллиарда долларов; в прошлом году рост этого показателя составил 24,5%, а объем взаимной торговли — 108,3 миллиарда долларов. Сейчас компетентные ведомства двух стран прорабатывают совместный план по увеличению российско-китайской торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году, напомнил Ушаков. С участием компаний КНР в России реализовано или находится в процессе реализации около 30 инвестпроектов на 22 миллиарда долларов.

Представитель Кремля отметил, что поездка на ВЭФ станет первым визитом Ху Чуньхуа в Россию в качестве заместителя премьера Госсовета; политик возглавляет две из пяти профильных российско-китайских межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ВЭФ

Нынешний, юбилейный Восточный экономический форум проходит под девизом "Дальний Восток – горизонты развития". Модератором пленарной сессии ВЭФ с участием лидеров России, Индии и Японии станет не ведущий ABC Джордж Стефанопулос, как планировалось ранее, а заместитель гендиректора телеканала "Россия-1" Сергей Брилев. Российский телеведущий уже модерировал пленарное заседание с участием президента России в 2018 году.

На этот раз в своем выступлении на пленарной сессии форума Путин, как сообщали в Кремле, расскажет о планах по ускорению развития Дальнего Востока, выскажется по вопросам безопасности в АТР. По словам Ушакова, президент также пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы РФ к углублению регионально-экономической интеграции. Кроме того, речь пойдет о принципах свободной торговли на основе норм ВТО, недопустимости применения ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству.

Перед пленарным заседанием состоится рабочий завтрак, на котором будут присутствовать премьер-министр Малайзии Мохамад, японский премьер Абэ, премьер Индии Нарендра Моди и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

ТУРНИР ИМЕНИ ДЗИГОРО КАНО

Как ожидается, вечером в четверг Путин также в компании гостей форума — лидеров Малайзии, Японии, Индии и Монголии — отправится смотреть третий Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, который станет центральным спортивным событием ВЭФ. Он проходит ежегодного под патронатом Путина и Абэ. Такие соревнования среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет проводятся с 2017 года в рамках спортивной программы форума.

Турнир, названный в честь основателя дзюдо, проводится под эгидой Международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на ВЭФ. Первые лица государств-участников форума станут почетными гостями турнира.

Свое участие в предстоящих соревнованиях подтвердили пять национальных сборных — это команды России, Японии, Китая, Монголии и Южной Кореи. Российская сборная команда будет представлена на турнире 32 спортсменами и выступит во всех весовых категориях.