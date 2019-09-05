МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Страны-члены ВТО могут инициировать новые специальные защитные меры в ответ на повышение импортных пошлин США на сталь и алюминий, что, в свою очередь, может негативно сказаться на российской экономике, считают эксперты Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и Российского центра исследований АТЭС.

"Помимо прямых негативных последствий от повышения США ввозных таможенных пошлин на сталь и алюминий, в перспективе можно ожидать усугубления негативных эффектов торговых войн в части металлургии за счет влияния на российскую экономику ответных мер стран, против которых были введены повышенные ввозные таможенные пошлины США", — говорится в докладе "Торговля и интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский регион: результаты и перспективы".

Дополнительные импортные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были введены США 23 марта 2018 года. Они применяются к импорту из всех стран, за исключением Австралии и Аргентины. Бразилия и Южная Корея исключены только из-под действия пошлин на сталь., Пошлины обжалуют Россия, Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария, Турция.

ЕС уже ввел специальные защитные меры на 26 видов товаров с условием взимания ввозной таможенной пошлины в 25% в случае превышения установленного размера квоты, напоминают эксперты. Мера будет действовать до июня 2021 года. Аналогичное решение принято в Канаде, защитная мера будет действовать до октября 2021 года. "Существует риск инициирования спецзащитных мер со стороны других стран-членов ВТО", — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что дискриминационные меры торговой войны, инициированной США, напрямую касаются России только на металлургических рынках. США – один из самых крупных импортеров алюминиевой продукции России, говорится в докладе. Повышенные США ввозные таможенные пошлины на сталь и алюминий, по оценкам Минпромторга, привели к ущербу в размере 537,6 миллиона долларов, отмечено в документе.