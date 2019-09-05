ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Холдинг "Росгеология" обладает достаточными полномочиями, чтобы выступить единым государственным оператором координации работ на шельфе Арктики, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ-2019 глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Это ("Росгеология" — ред.) государственная структура, и для этого не надо даже быть госкорпорацией, достаточно полномочий, сегодня имеющихся у "Росгеологии". Если государство даст такое поручение, я думаю, что "Росгеология" с этим справится. А каким механизмом это будет регулироваться, я думаю, что это все пропишется", — ответил Кобылкин на вопрос о возможной работе "Росгеологии" в качестве государственного оператора координации работ на шельфе Арктики.

"Если там речь идет о нераспределенном фонде (недр — ред.), я думаю, что она может участвовать в каких-либо проектах в различных долях", — также сказал он.

"Росгеология" — созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.