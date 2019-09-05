ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин считает, что иностранным компаниям вряд ли будут интересны проекты добычи нефти и газа на арктическом шельфе России.

"Нет. Мы ориентируемся на баррель — когда он был более 100 долларов, более-менее какая-то активность была в шельфовой зоне. На сегодняшний день не думаю, что кто-то пойдет", — ответил Кобылкин на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ВЭФ-2019.

При этом, по его словам, если будет разрешен доступ иностранных компаний к участкам на шельфе в совместных предприятиях (СП) с российскими, не принципиально, кто будет держать контрольный пакет, а инвестиции будут идти пропорционально долям компаний в СП.

"Я не вижу, чтобы у нас было так много у компаний денег, чтобы они могли идти на низкомаржинальные проекты. И такой потребности на мой взгляд, на сегодняшний день нет, нам лучше было бы заняться трудноизвлекаемыми запасами в традиционных местах добычи углеводородного сырья, таких как Западная Сибирь", — также прокомментировал Кобылкин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.