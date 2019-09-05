ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Почти 150 проектов в туристической сфере реализуются на Дальнем Востоке, около 100 из них — инвесторами Свободного порта Владивосток (СПВ) и более 40 — резидентами территорий опережающего развития (ТОР), рассказал РИА Новости в интервью в рамках Восточного экономического форума глава Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан Канукоев.

"Одним из конкурентных преимуществ Дальнего Востока, кроме идеального экономико-географического расположения, является природа и туристский потенциал. В регионе масса уникальных мест. Однако турпоток сдерживает неразвитая туристская инфраструктура, транспортная недоступность", — отметил Канукоев. Но, по его словам, резиденты свободных экономических зон региона, которые сегодня реализуют инвестиционные проекты в самых различных отраслях экономики, уделяют внимание и этой сфере.

"К примеру, реализация инвестпроектов в сфере туризма позволит построить и модернизировать в ТОР и СПВ более сотни гостиничных и бальнеологических комплексов, баз отдыха и апарт-отелей, в том числе детские оздоровительные лагеря. Около 100 проектов в СПВ и более 40 – в ТОР. На Камчатке в рамках ТОР запланирован туристский кластер. Мы уже сейчас видим спрос на данный сегмент среди туристов из Юго-Восточной Азии", — пояснил глава КРДВ.

Ранее в четверг на полях форума глава Ростуризма Зарина Догузова также заявила, что создание новых точек притяжения для российских и иностранных туристов в Сахалинской области отвечает задачам государства и соответствует логике новой стратегии развития туризма.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.