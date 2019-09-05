ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ рассчитывает до конца года договориться о локализации производства некоторых компонентов китайской компании Huawei в России, сообщил журналистам глава ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли локализация производства компонентов Huawei в РФ, Носков сказал: "Да, обсуждается", отметив, что рассчитывает на достижение договоренности по этому вопросу до конца года.

"Естественно, мы заинтересованы в максимальной локализации у нас", — добавил он.

"Все в процессе, работа продолжается. Я думаю, если будет какое-то знаковое событие, мы обязательно об этом скажем. Переговоры в процессе. Это постоянная работа, нет никаких знаковых шагов, переговоры идут", — также сказал он, отвечая на вопрос о продвижении переговоров.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.