ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — МОСКВА, /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсуждает комплекс мер, включая льготы по НДПИ и налогу на прибыль, чтобы привлечь инвестиции в арктическую зону, заявил в ходе сессии на Восточном экономическом форуме глава Минэнерго Александр Новак.

"Что касается сухопутной части Арктики, здесь мы также видим огромный потенциал. Совместно с министерством по делам Дальнего Востока, вместе с Минприроды, Минэнерго подготовлен комплекс мер, он тоже обсуждается в правительстве — это льготы, в том числе, по НДПИ, льготы по налогу на прибыль, — которые должны дать возможность привлечь инвестиции в арктическую зону", — сказал Новак.

"Мы видим огромный потенциал, особенно касающийся севера Красноярского края, Таймырского региона, здесь мы можем говорить о таких цифрах, как добыча от 50 до 80 миллионов тонн (нефти — ред.), загрузка Северного морского пути, конечно, также привлечение новых технологий в этот регион", — добавил министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.