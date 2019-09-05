ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Годовые инвестиции в топливно-энергетическом комплексе страны к 2024 году можно увеличить до 7 триллионов рублей, то есть примерно на 40% по сравнению с показателем прошлого года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на Восточном экономическом форуме.

"В целом к 2024 году за счёт стимулирующих мер можно увеличить инвестиции почти на 40% и довести их до 7 триллионов рублей. Это речь идёт о топливно-энергетическом комплексе, о таких сегментах, как нефтегазовый комплекс, электроэнергетика", — сказал он.

"В прошлом году общий объём инвестиций в энергетический комплекс составил порядка 5 триллионов рублей. Примерно 4,2 триллиона рублей — это нефтегазовый комплекс вместе с транспортом, и порядка 800 миллиардов рублей — электроэнергетика", — уточнил Новак.

Также, по его словам, Минэнерго РФ активно занимается вопросом стимулированием добычи полезных ископаемых.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.