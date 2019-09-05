ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Внедрять биометрическую идентификацию в госуслуги — правильно, но пока преждевременно, заявил журналистам глава ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.

Накануне президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что изменения в законодательство РФ, которые позволят использовать биометрическую идентификацию при получении государственных услуг, будут внесены этой осенью. А в июле на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым он также сообщал, что тестирование единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации получателей госуслуг планируется запустить в текущем году в Москве и Московской области.

"Считаю пока это преждевременным. Идеологически правильно, об этом говорим, но пока у нас биометрия все-таки массово не заработала в банковском секторе, во всяком случае, единая биометрическая система. Когда она массово заработает, посмотрим, как это работает в банковской сфере, в дальнейшем, безусловно, вектор будет в эту стороны", — сказал Носков.

"Не уверен, что мы пока это готовы это делать, не уверен, что это надо делать осенью", — добавил он.

ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.