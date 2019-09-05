ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Минприроды РФ предлагает увеличить коэффициент для налоговых вычетов на геологоразведочные работы (ГРР) на шельфе Арктики до 3,5 с 1,5, Минфин поддерживает инициативу, однако цифра обсуждается, сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов.

"Одно из ключевых предложений министерства как раз и заключается в том, чтобы (расходы на — ред.) геологоразведку на шельфе Арктики можно было увеличивать на коэффициент. Мы думаем, что в Арктике можно сделать 3,5, на который будут увеличиваться расходы для учета их при определении налоговой базы по налогу на прибыль", — сказал Храмов, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

Он также отметил, что эта инициатива находит понимание у Минфина РФ, "спорят по цифрам".

Храмов напомнил, что в настоящий момент коэффициент для налоговых вычетов на ГРР в Арктике составляет 1,5.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.