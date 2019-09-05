США и Китай договорились провести новый раунд торговых переговоров в начале октября - ТВ
ПЕКИН, 5 сен /ПРАЙМ/. Вице-премьер Китая Лю Хэ провел утром в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, сообщает Центральное телевидение КНР.
Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти в сентябре. Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля.
"Стороны условились провести 13-й раунд торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне в начале октября", — следует из сообщения телеканала.
https://1prime.ru/state_regulation/20190905/830299963.html