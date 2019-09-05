ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк принял решение о подключении к системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, но кредитная организация не сможет сделать этого с 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок с обеих сторон, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Системно значимые банки, по плану ЦБ, должны будут подключиться к системе быстрых платежей с 1 октября текущего года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Но Сбербанк долгое время не спешил присоединяться к СБП. Параллельно он развивает свою систему денежных переводов, а Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к системе ЦБ.

"Решение о подключении принято, процесс подключения начнем. Но 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Поэтому сейчас ведется диалог, определяются сроки. Пока окончательные сроки не определены, процесс взаимодействия активный", — сказал глава Сбербанка в кулуарах Восточного экономического форума.

Сегодня в системе быстрых платежей участвуют ВТБ, "Открытие", "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.