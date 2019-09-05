ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг России совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) прорабатывают возможность предоставления льгот на покупку деревянных домов для участников программы "Дальневосточный гектар", сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Евтухова, деревянное домостроение — один из драйверов развития лесопромышленного комплекса России. В частности, ведомство заинтересовано в развитии этого направления в регионах.

"Сейчас Минпромторг совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывает льготы на покупку деревянных домов для участников программы "Дальневосточный гектар". Предполагается, что получателю одного гектара будет выдаваться сертификат на покупку деревянного дома у заводского производителя", — рассказал он.

Программа "Дальневосточный гектар" дает право каждому гражданину России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Ранее правительство РФ продлило программу льготных кредитов на приобретение деревянных домов заводского изготовления до конца 2020 года. Как сообщал Евтухов, на 2019 год на льготное кредитование деревянного домостроения в бюджете заложено уже порядка 400 миллионов рублей, на 2020-й — еще около 400 миллионов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.