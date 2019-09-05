МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 195 тысяч по сравнению с показателем июля, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 148 тысяч.

Показатель за июль был пересмотрен до 142 тысяч со 156 тысяч.

В сфере малого бизнеса число рабочих мест в августе выросло на 66 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 77 тысяч мест, а крупные компании создали 52 тысячи новых рабочих мест.

Число занятых в частных строительных компаниях страны в августе поднялось на 6 тысяч, в производственном секторе — выросло на 8 тысяч.