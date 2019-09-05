МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2% впервые с сентября 2017 года, когда показатель составил 0,15%, следует из сообщения Росстата.

"В августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%", — говорится в сообщении.

В августе в 63 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,8%. В наибольшей степени, в Тверской области — на 0,8%, Чувашской республике и Тульской области — на 0,7%. Основная причина — снижение цен на продовольственные товары.

Вместе с тем в девяти субъектах РФ наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметный в Хабаровском крае — 0,4%, в связи с повышением тарифов на услуги на 0,6%.

В Москве цены снизились за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,6% (с начала года рост цен составил 2,7% и 2,4% соответственно).

Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%.