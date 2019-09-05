МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 августа, увеличилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 217 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уроне прошлой недели в 215 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 216 тысяч с 215 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1,5 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 216,25 тысячи. Оценка за прошлую неделю повышена — до 214,75 тысяч с 214,5 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 августа, уменьшилось на 39 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,662 миллиона человек. Показатель прошлой недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,701 миллиона человек с 1,698 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.