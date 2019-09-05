МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,4% с июльского уровня в 53,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора только до 54%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в августе опустился до 53,1% с уровня июля в 56,2%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.